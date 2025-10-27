Mayores de 25 años sin título secundario podrán cursar carreras en Uncaus

170753w850h566c.jpg

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), a través de la Secretaría Académica, informa que se encuentran abiertas las inscripciones hasta el 31 de octubre de 2025, para aquellas personas mayores de 25 años que no poseen título de nivel secundario y que deseen estudiar una carrera presencial o a distancia en la institución, en el Ciclo Lectivo 2026. 

Las evaluaciones se realizarán el 12 de noviembre de 2025 y los recuperatorios el 28 de noviembre de 2025.

Este procedimiento se realizará de acuerdo al artículo 7° de la Ley de Educación Superior N° 24.521, donde se establece con carácter de excepción la inscripción a la Universidad para personas mayores de 25 años; argentinos sin título secundario, siempre que, a través de evaluaciones, demuestren que tienen preparación y/o experiencia laboral acordes con los estudios que se proponen encarar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

CARRERAS PRESENCIALES

Quienes deseen inscribirse deberán ingresar a la siguiente página web: https://moodle.uncaus.edu.ar/  sección «Ley N° 24.521 – Inscripción para Mayores de 25 Años»: y seguir todos los pasos que detalla el sistema.

Para conocer las carreras disponibles, deben consultar primero en la siguiente página web: https://uncaus.edu.ar/  sección «presenciales».

Quienes deseen emitir consultas pueden hacerlo a través del correo electrónico: infoalumnado@uncaus.edu.ar

CARRERAS A DISTANCIA

Quienes deseen inscribirse deberán ingresar a la siguiente página web: http://virtual.uncaus.edu.ar/ sección «Mayores de 25 Años» y seguir todos los pasos que detalla el sistema.

Para conocer las carreras disponibles, deben consultar la página web: http://virtual.uncaus.edu.ar/ sección «carreras» y/o escribir un correo electrónico a: virtual@uncaus.edu.ar

REQUISITOS DE LEY N° 24.521

Tener 25 años cumplidos al momento de su inscripción; poseer estudios primarios completos; demostrar preparación y/o experiencia laboral acordes con la carrera virtual elegida; poseer las aptitudes y conocimientos suficientes para ingresar a la carrera elegida.

