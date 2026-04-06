El Cine del Guido Miranda renueva su cartelera con propuestas para todas las edades
Esta semana, el Cine del Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, ofrecerá una programación diseñada para los más diversos y exigentes paladares. Desde proyecciones infantiles hasta obras que indagan en nuestra identidad y las múltiples formas del amor, la sala reafirma su compromiso con una cartelera accesible y de alta calidad.
Las entradas generales tienen un valor de $4.000, mientras que para jubilados y estudiantes el costo es de $2.000.
El miércoles 8 de abril, a las 20, el Ciclo Amores Perros invita a compartir Con ánimo de amar del referente del cine asiático contemporáneo Wong Kar-Wai.
Un hombre y su vecina entablan un fuerte lazo al sospechar que sus respectivas parejas les son infieles, en un retrato intimista sobre el deseo, la incomunicación y la memoria.
El viernes 10 y sábado 11 de abril a las 20, se proyectará Nuestra tierra, de Lucrecia Martel, un documental que aborda la lucha por el territorio y la memoria.
Narra el asesinato del activista indígena Javier Chocobar y el desalojo de su comunidad de sus tierras ancestrales, para explorar la larga historia de colonialismo y despojo de tierras que condujo a este crimen.
También el sábado 11, pero a las 18, se proyectará «La tormenta: el secreto del gran barco negro», una aventura ideal para disfrutar en familia.
Programación
Miércoles 8 – 20 hs
Ciclo Amores Perros
Con ánimo de amar – Dir. Wong Kar-Wai
Entrada gral. $4000 / Estud. y jub. $2000
Sábados 11, 18 y 25 – 18 hs
Espacio INCAA – Pequeños Espectadores
La tormenta: el secreto del gran barco negro
Infantil
Entrada gral. $4000 / Menores, estud. y jub. $2000
Viernes 10 / Sábado 11 – 20 hs
Espacio INCAA
Nuestra tierra – Dir. Lucrecia Martel
Entrada gral. $4000 / Estud. y jub. $2000