El Chaco se proyecta en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro

En su 50ª edición, la Feria del Libro de Buenos Aires se erige como un hito cultural que combina memoria, masividad y debate en un contexto atravesado por la crisis editorial y las transformaciones tecnológicas.

Con más de mil actividades, presencia internacional y una fuerte apuesta a la formación de nuevos lectores, el encuentro reafirma su carácter como espacio de circulación de ideas, tensiones políticas y defensa de la lectura, mientras el sector enfrenta caídas en la producción, cambios en los hábitos culturales y el desafío de sostener, una vez más, el vínculo vital entre autores y público. En ese contexto pisará fuerte la provinica del Chaco.

El Instituto de Cultura del Chaco impulsa esta participación con el objetivo de proyectar la producción literaria y artística de la provincia en uno de los escenarios culturales más importantes del país. En este marco, y tal como ocurrió en ediciones anteriores, se realizó una convocatoria abierta a escritores, artistas y editores para integrar la comitiva oficial. «La convocatoria se desarrolla a través de un proceso público, abierto y transparente, con criterios claros que buscan asegurar una selección equitativa, federal y basada en la trayectoria y la calidad de las propuestas», afirmó el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla.

STAND

La delegación que viajará a Buenos Aires estará conformada por artistas y referentes de la cultura chaqueña, quienes presentarán sus producciones y contribuirán a posicionar a la provincia en el ámbito nacional. El stand, ubicado en el Pabellón Ocre, contará con exposición, venta y presentaciones de libros, propuestas de la Biblioteca La Andariega, la participación del Coro Chelaalapí y degustaciones de productos gastronómicos tradicionales.

DÍA DEL CHACO

El jueves 30 de abril, a las 20.30, en la sala Horacio González, se realizará la actividad central «Chaco, en el territorio de la imaginación», una propuesta dirigida por Luisella Manzone. «La cultura es una políticapública central orientada a garantizar el acceso, la participación y la representación de artistas de toda la provincia», expresó Zorrilla.