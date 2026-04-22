El poeta chaqueño Camilo Ballena obtuvo el 1er Premio Nacional de Poesía Indígena

El Instituto de Cultura del Chaco celebra la distinción nacional obtenida por el escritor y docente Camilo Ballena, representante del pueblo wichí, que obtuvo el primer lugar en el certamen Poesía Indígena Argentina 2025 con su libro Tañhi iyahinpho / Cuando despierta el monte, un poemario bilingüe wichí-español que, como parte del premio, será publicado por la prestigiosa editorial La Flor Azul.

Desde la cartera cultural provincial destacaron que la distinción pone de manifiesto la calidad literaria de la obra de Ballena, la vigencia de las lenguas indígenas y la importancia de la producción cultural de la provincia en el contexto nacional.

Ballena es oriundo de El Sauzalito (Sip’ohi), en el Impenetrable chaqueño, donde reside. Es docente bilingüe intercultural egresado del Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA). Fundador de la editorial wichí Lhomet, dedicada a la promoción de literatura, música e ilustración wichí. Es autor de la guía de alfabetización de adultos en lengua wichi. Como músico y cantautor publicó tres discos y es autor de la canción Sip’ohi, un himno para los wichis del Chaco.

El certamen viene a visibilizar la producción poética de escritoras y escritores pertenecientes a pueblos y nacionalidades originarias del territorio argentino y esta primera edición recibió obras en lenguas wichí, guaraní, moqoit, selk’nam, mapuche y chaná, lo que subraya la amplitud y vitalidad de la poesía originaria actual.

El jurado estuvo compuesto por Liliana Ancalao, una de las voces más reconocidas de la poesía mapuche contemporánea; la poeta argentina Diana Bellessi y la ecuatoriana Lucila Lema Otavalo.

La ceremonia de premiación y lectura de poesía con los autores ganadores se realizará el martes 5 de mayo a las 18 en la sede de UNTREF en la ciudad de Buenos Aires. El premio “inaugura un espacio que aspira a consagrar en la agenda cultural argentina el reconocimiento de la poesía indígena, destacando la pluralidad lingüística y territorial de la literatura contemporánea”.