Makallé se prepara para vivir tres jornadas a puro polo con la Copa 25 de Mayo

El polo volverá a ser protagonista en el nordeste argentino con la realización de la “Copa 25 de Mayo”, certamen que se disputará del 23 al 25 de mayo en las instalaciones del San Antonio Polo Club de la localidad de Makallé.

El torneo contará con la participación de seis equipos y reunirá a jugadores de distintos puntos de la región, en una competencia que busca continuar fortaleciendo el crecimiento de esta disciplina en el NEA.

Durante las tres jornadas se desarrollarán tres encuentros por día, desde el mediodía, en un campeonato que promete un importante nivel deportivo y la presencia de destacados referentes del polo regional.

Desde la organización confirmaron la participación de jugadores provenientes de Posadas, Mercedes, Corrientes y Resistencia, además de representantes locales que impulsan el desarrollo del polo en el nordeste argentino.

El evento deportivo también se perfila como una oportunidad para fomentar el encuentro entre deportistas y aficionados, consolidando a Makallé como uno de los puntos de referencia para la práctica de esta disciplina en la región.