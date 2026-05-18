La Verde: Frustraron un intento de abigeato y restituyeron a un animal escondido en zona boscosa

Un hombre fue aprehendido dentro de un establecimiento rural de La Verde. Efectivos secuestraron elementos presuntamente utilizados para el hecho y recuperó el animal vacuno.

Un operativo de la División Rural Colonia Popular permitió frustrar un presunto intento de abigeato en un establecimiento agropecuario de la zona rural de La Verde, donde además se logró recuperar un animal vacuno que había sido apartado del rodeo.

El procedimiento se llevó a cabo durante recorridas preventivas en Legua 41, cuando el propietario de un campo alertó a los efectivos sobre movimientos sospechosos en su establecimiento. Según manifestó, personas desconocidas habrían soltado animales de un corral con aparentes intenciones ilícitas.

Ante la denuncia, los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar y comprobaron la situación, implementando un dispositivo de seguridad con vigilancia en distintos sectores estratégicos del predio.

Como resultado del operativo, los agentes demoraron a un hombre dentro del establecimiento, quien tenía en su poder un bolso, un cuchillo, una chaira y otros elementos vinculados a la faena.

Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, el sujeto fue notificado de su aprehensión en una causa por «supuesto abigeato en grado de tentativa» y trasladado a la dependencia policial. En tanto, el animal recuperado fue restituido a su propietario luego de acreditar su pertenencia, y se dispuso la intervención de un veterinario policial.