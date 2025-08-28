Makallé refuerza la salud pública con una jornada de vacunación antirrábica en el barrio Paraisal

La Municipalidad de Makallé llevó adelante una nueva Jornada de Vacunación Antirrábica destinada a perros y gatos en el barrio Paraisal, en el marco de las políticas locales de cuidado de la salud animal y prevención de enfermedades zoonóticas. La actividad se desarrolló durante toda la jornada del martes, con una destacada participación de los vecinos que abrieron las puertas de sus hogares para que sus mascotas recibieran la dosis correspondiente.

Compromiso comunitario

Desde el municipio destacaron la responsabilidad de la comunidad, que se sumó activamente a la campaña, entendiendo que la vacunación no solo protege a las mascotas, sino que constituye una medida fundamental para cuidar la salud pública.

“Queremos agradecer a cada vecino que nos recibió en su casa. Con su compromiso seguimos cuidando juntos la salud de nuestros animales y también la de toda la comunidad”, señalaron desde la organización de la jornada.

Prevención y cuidado

La rabia es una enfermedad viral grave que puede transmitirse de los animales a las personas. Por este motivo, la vacunación antirrábica anual es obligatoria y constituye la herramienta más efectiva para evitar brotes. A través de este tipo de operativos, el municipio busca garantizar que todas las familias puedan acceder de manera gratuita y cercana a este servicio esencial.

Una política sostenida en el tiempo

La Municipalidad de Makallé viene implementando periódicamente campañas de vacunación y desparasitación, que se complementan con charlas de concientización sobre tenencia responsable de mascotas. Estas acciones buscan instalar hábitos de cuidado animal y generar conciencia sobre la importancia de la prevención.

“El cariño hacia nuestras mascotas también se demuestra protegiéndolas. Una vacuna salva vidas y contribuye a que Makallé sea una comunidad más sana y responsable”, resaltaron desde la comuna.

Continuidad de las campañas

Según adelantaron desde el área de Salud y Bromatología, en los próximos meses se prevén nuevas jornadas en distintos barrios y parajes rurales, de manera de alcanzar la mayor cobertura posible y asegurar que todos los animales reciban la dosis obligatoria.

Con esta política sanitaria, el municipio reafirma su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la prevención de enfermedades, consolidando una red de cuidado que involucra tanto al Estado local como a cada vecino de la comunidad.