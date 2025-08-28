Comenzaron las obras de pavimento en Hermoso Campo: mejoras en accesibilidad y conexión institucional

539381102_1169907105164794_6479187502453829222_n

La Municipalidad de Hermoso Campo anunció el inicio de los trabajos de pavimento con cordón cuneta en el pasaje Iván Vitti, una obra que busca mejorar la accesibilidad de los vecinos y garantizar conexiones más seguras hacia distintas instituciones locales.

El proyecto había sido presentado en marzo al Gobierno Provincial y, tras obtener una respuesta favorable, ya se encuentra en ejecución. Desde la gestión municipal remarcaron que el objetivo es avanzar en la conexión con asfalto de todas las instituciones de la localidad.

Además, estas obras acompañan la inminente inauguración de la Escuela Especial N°38 “Sandra Mariela Seri”, un establecimiento que se concretó gracias al esfuerzo conjunto de padres, comunidad y autoridades.

En paralelo, el proyecto también contempla la pavimentación de una mano de la avenida Federico Semenik, lo que permitirá mejorar el acceso al frente del hospital local, garantizando mayor comodidad y seguridad para pacientes y trabajadores de la salud.

“Seguimos construyendo una ciudad más conectada, accesible y con oportunidades para todos”, destacaron desde el municipio, subrayando el impacto de estas obras en la vida cotidiana de los vecinos.

  

