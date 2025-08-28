Fontana realizó el Primer Encuentro Participativo con Artesanos Originarios

La Municipalidad de Fontana, bajo la conducción del intendente Fernando Cuadra, llevó adelante el Primer Encuentro Participativo con Artesanos Originarios de la comunidad, en el marco del programa “NAM QOM”. La jornada, realizada este martes, se convirtió en un espacio de diálogo, integración y puesta en común de proyectos culturales con fuerte identidad local.

Un espacio de participación e identidad

El encuentro fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de Asuntos Indígenas, a cargo de Nilda López, y la Secretaría de Gobierno, dirigida por Carla Vera. Ambas áreas impulsaron una dinámica de trabajo que permitió que los artesanos originarios pudieran expresar sus inquietudes, compartir experiencias y proyectar acciones conjuntas con el municipio.

“El entusiasmo de los participantes nos motiva a seguir generando espacios donde la identidad y la diversidad cultural sean protagonistas. Este encuentro es un punto de partida para fortalecer vínculos comunitarios y reafirmar el sentido de pertenencia”, destacó López.

Cultura que une y fortalece

El programa “NAM QOM”, del cual forma parte esta iniciativa, busca poner en valor las expresiones artísticas y culturales de los pueblos originarios, integrándolas al entramado social de Fontana. La jornada estuvo marcada por un clima de entusiasmo y compromiso, donde la comunidad pudo visibilizar sus saberes tradicionales, sus artesanías y su aporte a la construcción de una ciudad más inclusiva.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Carla Vera, subrayó que “el municipio concibe a la cultura como un puente de integración social. Apostamos a que cada encuentro no solo sea un espacio de expresión, sino también de organización y proyección de nuevas actividades que fortalezcan el trabajo comunitario”.

Próximas acciones

Uno de los logros del encuentro fue la planificación de nuevas actividades conjuntas entre artesanos y el municipio. Según se informó, próximamente se darán a conocer detalles de talleres, ferias y capacitaciones orientadas a fortalecer la producción artesanal y abrir canales de comercialización para los emprendedores locales.

Hacia una Fontana más inclusiva

El intendente Fernando Cuadra destacó que la iniciativa se inscribe dentro de la política municipal de inclusión y respeto por la diversidad cultural, pilares que busca consolidar su gestión. “Cuando la comunidad se organiza y participa, crecemos todos. Este encuentro es una muestra de cómo la cultura nos une y nos hace más fuertes”, expresó.

Con este Primer Encuentro Participativo, Fontana marca un precedente en la articulación entre gobierno local y comunidades originarias, abriendo el camino para la construcción de una agenda cultural plural, participativa y de integración social.