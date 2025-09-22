Nueva Licitación Municipal Para El Alquiler De Un Predio En Donde Se Instalará Un Centro De Acopio De Residuos Reciclables

La Municipalidad de Resistencia realizó la apertura de sobres correspondientes a la licitación para el alquiler de un predio que será destinado al primer centro de acopio de residuos inorgánicos reciclables de la Ciudad. La dimensión del terreno es mayor a una hectárea y media.

Se presentó un solo oferente y su propuesta será evaluada en los próximos días, para certificar que cumpla con los requerimientos y la documentación que lo abale.

Desde la Secretaría de Ambiente y Movilidad Urbana explicaron que esta adquisición corresponde a la segunda etapa en la planificación que implica implementar un sistema de recolección diferenciada de residuos.

Este centro de acopio será para los residuos urbanos que se depositan en espacios públicos, como por ejemplo escombros o restos de madera. Los vecinos podrán acercarse a dejar los desechos hasta el lugar y también, funcionara un sistema de recolección casa por casa.

