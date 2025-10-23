Makallé realiza tareas de limpieza de desagües y mantenimiento de calles en el Barrio Agrícola

La Municipalidad de Makallé llevó a cabo tareas de limpieza de desagües y mantenimiento de calles en el Barrio Agrícola, con el objetivo de mejorar el drenaje de agua y garantizar el buen estado de las vías para los vecinos.

Desde la comuna destacaron que estas acciones forman parte del compromiso constante con el mantenimiento urbano y la calidad de vida de la comunidad, buscando prevenir inconvenientes ocasionados por acumulación de agua y optimizar la transitabilidad en el barrio.