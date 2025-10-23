Tres Isletas entregó títulos de propiedad a 58 familias

En un acto que refuerza el compromiso con la justicia social y la seguridad jurídica de los vecinos, la Municipalidad de Tres Isletas entregó hoy los títulos de propiedad a 58 familias, algunas de las cuales aguardaban este reconocimiento por más de 20 años. La ceremonia se llevó a cabo en la sede municipal y reunió a vecinos que celebraron la posibilidad de contar con la certeza de que las viviendas construidas con esfuerzo son legalmente propias.

La Intendente Municipal, Lic. Marcela Duarte, encabezó el acto, acompañada por el Presidente del Concejo, Dr. Wladimiro Szymaczek, la Secretaria de Gobierno, Miriam Kesque, los concejales Cristina Skoko, Silvio Muro y Mario Mosevich, y el equipo del área de Tierras Fiscales y Catastro, quienes destacaron la relevancia de la entrega de títulos como un paso concreto hacia la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Desde la gestión municipal indicaron que estas acciones se enmarcan en un trabajo ordenado y planificado, que incluye el relevamiento de terrenos, la realización de mensuras y el asesoramiento legal a los beneficiarios, asegurando que cada familia pueda acceder a la seguridad jurídica de su propiedad.

Con este tipo de medidas, la Municipalidad de Tres Isletas reafirma su compromiso de avanzar con hechos concretos para garantizar derechos, promover oportunidades y construir una ciudad más inclusiva y segura para todos.