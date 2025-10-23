La Escondida vivió una jornada recreativa en comunidad

569572316_122238613550131145_1828939589458513138_n

La Municipalidad de La Escondida, junto al grupo Deporte, Educación y Salud, organizó una tarde recreativa en el Playón Deportivo, destinada a fortalecer los lazos entre niños, familias y vecinos. La actividad incluyó juegos, dinámicas y momentos de encuentro que fomentaron la integración y la participación comunitaria.

Durante la jornada se realizó la entrega de pelotas y materiales deportivos, con el objetivo de promover la recreación al aire libre como un espacio de encuentro, diversión e inclusión. Además, los asistentes compartieron un refrigerio, cerrando la tarde con un momento de convivencia que destacó la importancia de los lazos sociales y el trabajo en comunidad.

Desde la Municipalidad destacaron que este tipo de actividades contribuyen a generar espacios de interacción, diversión y fortalecimiento de la vida comunitaria, donde el deporte y la recreación se convierten en herramientas de integración y memoria compartida.

