Makallé profundiza el vínculo con la comunidad a través del programa “La Muni en tu Barrio”

Con el objetivo de fortalecer la cercanía entre el gobierno local y los vecinos, la Municipalidad de Makallé llevó adelante una nueva jornada del programa “La Muni en tu Barrio”, esta vez en el barrio Paraisal, donde funcionarios y equipos de distintas áreas municipales se hicieron presentes para escuchar inquietudes, recibir propuestas y acercar soluciones de manera directa.

La iniciativa busca que los vecinos de cada sector de la localidad tengan la posibilidad de plantear sus necesidades y sugerencias sin tener que trasladarse hasta la sede municipal, generando un espacio de diálogo ágil y participativo. Durante el encuentro, se intercambiaron opiniones sobre temas de interés barrial como el mantenimiento de espacios públicos, servicios esenciales y proyectos comunitarios en desarrollo.

Desde el municipio destacaron que la propuesta se enmarca en una política de gestión de puertas abiertas, que prioriza el contacto cara a cara con la ciudadanía para conocer de primera mano las demandas de cada barrio y avanzar en respuestas más rápidas y efectivas. “Queremos que cada vecino sepa que su voz es escuchada y que juntos podemos encontrar las mejores soluciones para nuestra localidad”, remarcaron los funcionarios presentes.

El programa “La Muni en tu Barrio” continuará durante las próximas semanas, recorriendo diferentes puntos de Makallé. En ese sentido, las autoridades anticiparon que en los próximos días se dará a conocer el próximo barrio que recibirá la visita del equipo municipal, invitando a toda la comunidad a sumarse y participar.

Con estas acciones, la Municipalidad de Makallé refuerza su compromiso de construir un gobierno cercano, participativo y sensible a las realidades de cada rincón de la ciudad, consolidando un vínculo directo entre el Estado local y los vecinos, que se traduce en una mejor calidad de vida y en un desarrollo comunitario sostenido.