El Operativo Interfluvio concluyó con más de 5 mil familias asistidas

El Gobierno del Chaco y el Gobierno Nacional concretaron durante toda esta semana el Operativo Interfluvio Chaqueño N°131, acercando asistencia integral a más de 5.000 familias de comunidades originarias y criollas de El Impenetrable.

El despliegue alcanzó a 48 localidades y parajes ubicados en la zona de confluencia de los ríos Teuco y Bermejo, donde se brindó asistencia alimentaria, provisión de agua potable, atención y acceso a trámites nacionales y provinciales, además del relevamiento y acompañamiento social por parte de los equipos territoriales de Ñachec.

La quinta y última jornada de este viernes comenzó en El Espinillo y continuó por distintos parajes de la región, entre ellos Pozo La China, El Escondido, San Luis, La Sirena, Víboras Blancas, Pozo El Bayo, Palo Santo, El Obrador y Paso Sosa.

De esta manera, desde el Gobierno remarcaron que «el Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, continúa dando cumplimiento a la medida cautelar vigente, garantizando asistencia a familias empadronadas de comunidades aborígenes y criollas del interfluvio de El Impenetrable».

Además, adelantaron que durante el mes de julio se prevé realizar un nuevo operativo de similares características.

La logística estuvo a cargo de la Brigada de Monte del Ejército Argentino, con el acompañamiento de efectivos de la Policía del Chaco y Bomberos. Como resultado del operativo, fueron asistidas cerca de 16.000 personas, entregándose alrededor de 22.000 módulos alimentarios y unas 38.000 botellas de agua.