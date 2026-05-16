El Sauzalito reconoció la labor de los trabajadores sanitaristas en su día

La Municipalidad de El Sauzalito realizó este jueves una visita a los trabajadores sanitaristas de la localidad en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Sanitarista, con el objetivo de reconocer su compromiso y labor diaria en la prestación del servicio de agua potable.

La actividad fue llevada adelante en coordinación con la Secretaría de Relaciones Institucionales y permitió agradecer el esfuerzo de quienes desempeñan tareas esenciales para garantizar el acceso al agua en la comunidad.

Desde el municipio destacaron que el trabajo de los sanitaristas resulta fundamental para el bienestar de las familias sauzaliteñas, especialmente en una región donde el servicio de agua potable representa un recurso indispensable para la calidad de vida de la población.

Durante la jornada, las autoridades municipales expresaron su reconocimiento a los trabajadores por la dedicación y responsabilidad con la que desarrollan sus funciones todos los días.

La conmemoración busca poner en valor el rol de los empleados del sector sanitario, cuya tarea resulta clave para el funcionamiento de los servicios básicos y la salud pública de la comunidad.