El Municipio de Margarita Belén acompañó a los jóvenes de la Iglesia Buenas Nuevas en su campaña solidaria

En una muestra de respaldo a las iniciativas comunitarias y de fe, el Municipio de Margarita Belén realizó una entrega de ayuda a los jóvenes de la Iglesia Evangélica Buenas Nuevas, quienes se encuentran desarrollando una actividad solidaria para financiar un próximo viaje a la provincia de Misiones.

Durante la jornada, el coordinador de Culto, Esteban Ramírez, entregó una orden por dos cajas de pollo que serán utilizadas por el grupo de jóvenes en la venta de pollo a la parrilla, una propuesta con la que buscan recaudar fondos para participar en un importante encuentro juvenil a realizarse en Misiones.

Los integrantes de la congregación explicaron que el viaje representa una oportunidad de formación espiritual y de intercambio con otros grupos de jóvenes, fortaleciendo así su compromiso con la fe y la vida comunitaria.

Desde la administración municipal remarcaron que este acompañamiento se enmarca en una política de apoyo a las instituciones religiosas y a los proyectos que promuevan valores de solidaridad, integración y participación. “Queremos que cada sector de nuestra comunidad se sienta respaldado. Estos jóvenes llevan adelante una actividad que fomenta el trabajo en equipo y la responsabilidad, y eso merece ser alentado”, expresaron desde el área de Culto.

El aporte, aunque sencillo, fue recibido con agradecimiento por parte de la Iglesia Buenas Nuevas, que destacó la importancia de contar con el acompañamiento del Estado local en este tipo de iniciativas que fortalecen el tejido social.

Con gestos como este, el Municipio de Margarita Belén reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con las organizaciones de fe y con las distintas expresiones de la comunidad, entendiendo que la cooperación entre instituciones es clave para construir un futuro más participativo y solidario para todos sus vecinos.