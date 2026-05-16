La Escondida avanza con la instalación de un nuevo mástil escolar

El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, informó que el municipio lleva adelante la fabricación y el emplazamiento de un nuevo mástil escolar destinado a una institución educativa de la localidad.

Según señalaron desde la comuna, la iniciativa permitirá que la bandera de la provincia del Chaco acompañe a la enseña nacional durante los actos escolares y actividades institucionales, fortaleciendo los valores de identidad y pertenencia dentro de la comunidad educativa.

Las tareas forman parte de una serie de acciones impulsadas por el municipio para acompañar a las instituciones locales y mejorar sus espacios. En ese marco, Caballero destacó la importancia de mantener una presencia activa junto a las escuelas y trabajar de manera conjunta en la construcción de la identidad comunitaria.

“Estamos presentes todos los días, cerca de cada institución”, expresó el jefe comunal al referirse al proyecto, que busca además reforzar el orgullo y la participación de estudiantes, docentes y familias.

Desde el municipio remarcaron que el nuevo mástil será inaugurado próximamente y formará parte de los espacios destinados a los actos patrios y ceremonias escolares.