Diez escuelas rurales cumplieron el sueño de viajar a Misiones gracias al apoyo de la comunidad y de intendentes chaqueños

Un verdadero viaje de aprendizaje y de sueños cumplidos vivieron recientemente los alumnos de diez escuelas rurales que, tras un gran esfuerzo colectivo, concretaron una excursión educativa a la provincia de Misiones. La experiencia, que quedará grabada para siempre en la memoria de cada niño, fue posible gracias a la articulación de autoridades locales, vecinos y comercios que unieron voluntades en torno a un mismo objetivo: acercar el conocimiento y la naturaleza a quienes viven en el campo.

Los estudiantes de la E.E.P. N.º 812 “Nicolás Avellaneda” y de otras nueve instituciones rurales lograron realizar el ansiado viaje, una propuesta que combinó descubrimiento cultural, contacto con la biodiversidad y vivencias de integración entre escuelas. Para muchos de estos chicos, significó el primer gran recorrido fuera de su lugar de origen, un paso que trasciende lo turístico y se convierte en una lección de vida y de ciudadanía.

Uno de los apoyos clave para concretar la iniciativa provino de la Municipalidad de Quitilipi. El intendente Reinaldo Ariel Lovey facilitó el transporte necesario, un gesto que los docentes y familias reconocieron como fundamental para abrir a los alumnos una “ventana al conocimiento y a la maravilla natural de Misiones”. Su acompañamiento fue interpretado como un respaldo explícito a la educación rural y a las oportunidades que merecen los niños que viven en el interior. La colaboración de comercios locales y vecinos, que contribuyeron con donaciones y apoyo logístico, completó una red de solidaridad comunitaria que se hizo visible en cada etapa del viaje.

Los docentes y organizadores destacaron que detrás de cada foto y de cada sonrisa hubo horas de planificación, gestión y trabajo desinteresado. Su labor permitió que el paseo se desarrollara sin contratiempos y que los alumnos pudieran disfrutar de un recorrido enriquecedor en contacto con la imponente naturaleza misionera, sus saltos de agua y su riqueza cultural.

Las escuelas que participaron de la experiencia fueron:

E.E.P. N.º 812 “Nicolás Avellaneda”

N.º 704 “José María López”

N.º 375 “Ecos Solidarios”

N.º 541 “José M. Ávalos”

N.º 412 “Vicente López y Planes”

N.º 809 “Marcelino González”

N.º 441 “Juan Moroz”

N.º 701 “Hilario Radovancich”

N.º 685 Base y Anexo “M. H. Mamud”

N.º 376 “Domingo Lendich”.

Para los egresados de este ciclo lectivo, la excursión representó mucho más que un simple paseo escolar: fue una recompensa al esfuerzo cotidiano, un reconocimiento a su dedicación y un símbolo de que la comunidad está dispuesta a acompañarlos en su crecimiento personal y académico.

Esta experiencia colectiva deja una enseñanza que trasciende las aulas: cuando Estado, instituciones y vecinos trabajan juntos, se puede llevar el mundo a los chicos del campo y demostrar que la educación rural también es sinónimo de sueños posibles.