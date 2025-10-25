Makallé: el municipio desplegó tareas preventivas y de limpieza tras las lluvias

MAKALLÉ. — Luego de las lluvias registradas en la madrugada de este sábado, el equipo municipal de Makallé realizó un operativo de control en distintos sectores del pueblo, verificando el funcionamiento de los desagües y retirando ramas caídas producto del temporal.

Desde el municipio informaron que el escurrimiento del agua se desarrolla con normalidad, gracias a los trabajos preventivos efectuados en los días previos, que incluyeron limpieza de cunetas, mantenimiento de alcantarillas y despeje de canales.

El intendente destacó el compromiso de las cuadrillas municipales que desde temprano se encuentran en la vía pública para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos.

Además, se mantiene un estado de alerta ante posibles contingencias, con el objetivo de brindar una rápida respuesta en caso de ser necesario.