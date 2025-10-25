Fontana lanzó un programa educativo para acompañar a jóvenes y adultos que finalizan sus estudios secundarios

FONTANA. — La Fundación “Hagamos que Suceda”, en conjunto con la Municipalidad de Fontana y por disposición del intendente Fernando Cuadra, puso en marcha un programa innovador de acompañamiento educativo destinado a personas que se encuentran finalizando sus estudios secundarios.

La propuesta, que se dicta en los Mercados Populares del barrio 150 Viviendas, busca generar oportunidades de desarrollo personal y profesional, apuntando a la inclusión social y educativa de sectores vulnerables de la comunidad.

El programa está dirigido a personas con consumos problemáticos, en situación de calle o de bajos recursos, personas con discapacidad y empleados públicos que desean retomar o completar su formación.

Además de las clases regulares, se desarrollan talleres de referencia afectiva y tutorías sobre diversas problemáticas sociales, promoviendo un abordaje integral que combina educación, acompañamiento emocional y contención.

Las actividades se realizan todos los martes, de 17 a 20 horas, en los Mercados Populares de Fontana.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es brindar herramientas para la superación personal y la inserción laboral, fortaleciendo la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.