CAE llega a Chaco para presentar “All Inclusive”

El cantante y performer regresa a Chaco con dos espectáculos que combinan música, humor y participación del público. CAE se presentará el 24 de octubre en el Teatro El Galpón (Charata) y el 25 de octubre en la Casa de las Culturas (Resistencia). Las entradas se pueden adquirir online a través de eventiva.com y en el punto de venta oficial ubicado en Óptica del Sol (Colón 98, Resistencia).

El artista CAE, conocido como el Zoolander del rock, vuelve a escena con un nuevo espectáculo titulado All Inclusive, una propuesta que promete ser única, vibrante y emotiva. Con una mezcla de canciones, humor y performance multimedia, el show busca generar una experiencia inmersiva en la que el público es parte activa de la celebración.

Este nuevo espectáculo llega como sucesor de Vivatodo!, show que cautivó a más de 300.000 espectadores en escenarios de Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos y España. En su versión 2025, CAE se muestra “histriónico y ecléctico en su mejor versión”, con un repertorio que recorre momentos clave de su carrera y los combina con un estilo desopilante de stand up.

“Música, muchas risas e invitados especiales”, adelantan desde la producción, en lo que será también una manera de festejar los 30 años de trayectoria artística del cantante.

La propuesta de All Inclusive se define como un espectáculo multimedia en el que la música funciona como punto de encuentro generacional. “Hay canciones que nos unen”, resume el lema del show, invitando a vivir una experiencia compartida donde confluyen clásicos, nuevas versiones e interacción directa con el público.

Con este regreso, CAE ratifica su vigencia artística y confirma que su estilo, mezcla de energía rockera y humor, sigue siendo un sello distintivo que lo conecta con distintas generaciones de espectadores.

Entradas Charata:

https://eventiva.com.ar/cae_charata

Entradas Resistencia:

https://eventiva.com.ar/cae_resistencia