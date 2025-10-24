Makallé: desmantelan búnker narco

La Policía del Chaco desmanteló este jueves por la noche un búnker narco en Makallé, donde detuvo a un 56 años y secuestró cocaína y casi 300 mil pesos, además de otros elementos.

El procedimiento se produjo con orden de allanamiento, luego de varios días de patrullajes por la localidad y vigilancia discreta, en un domicilio ubicado por la calle Chaco.

Los efectivos se encontraron con el principal morador, y hallaron 32 envoltorios de pequeño tamaño con estupefacientes y dinero en efectivo.

Realizaron las pruebas para determinar de qué sustancia se trataba, que arrojaron resultado positivo a cocaína con el peso total de 5 gramos, las secuestraron y también incautaron la suma de $290.000 pesos en efectivo, recortes de polietileno y una balanza digital.

La Fiscalía Antodrogas N°2 dispuso la aprehensión del morador, un hombre de 56 años, y el secuestro de la droga, el dinero y los otros elementos.