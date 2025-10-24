Explotó y se incendió un departamento en Corrientes: hubo un herido

183863w601h398c.jpg

Bomberos Voluntarios de Corrientes informaron que el miércoles se produjo un incendio en un departamento de la capital de Corrientes, el cual fue contenido con el trabajo conjunto de tres dotaciones.

El jefe de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, informó que en la tarde del miércoles, aproximadamente a las 19.20, recibieron un llamado de emergencia al sistema 911, donde se solicitó la presencia de bomberos a un edificio, ubicado en Belgrano 1725, en un quinto piso.

Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y una de bomberos de la Policía.

Según Bertorello, el incendio se produjo por una fuga de gas. El propietario de departamento intentó encender una hornalla, momento en que tomó fuego la garrafa y produjo una pequeña explosión. La mampostería de la cocina quedó dañada con el fuego.

Las llamas y la explosión produjeron daño material. La rápida intervención de los bomberos permitieron el control de la situación y la sofocación del fuego.

El propietario del inmueble resultó con quemaduras que fueron tratadas por los servicios médicos de emergencias, encontrándose fuera de peligro.

