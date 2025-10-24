Encontraron un hombre muerto en un hotel perteneciente a los Kirchner

Un hombre fue encontrado muerto en una de las habitaciones del Hotel La Aldea en El Chaltén, propiedad de la familia Kirchner. Según indicaron fuentes policiales a medios locales, los propios vecinos del edificio descubrieron el cuerpo. Ingresaron a la habitación debido a la falta de noticias sobre su paradero y a que no respondía a los llamados .

Una de las hipótesis es que se trataría de un suicidio. Según los testimonios iniciales recogidos por la Policía de El Chaltén, el hombre habría pasado por una depresión.

Esto sucedió en medio de alta tensión judicial, ya que el edificio es objeto de una causa penal por usurpación. En las últimas semanas, hubo una intimación judicial dirigida a cerca de 40 familias que residen en el complejo de manera ilegal, exigiéndoles que desalojen el lugar.

El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción de El Calafate, desde donde se dispuso la inmediata realización de la autopsia correspondiente.