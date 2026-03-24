Makallé: comenzó un curso de auxiliar en panadería con amplia participación

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En Makallé se puso en marcha un curso de auxiliar en panadería, con más de 70 personas inscriptas que iniciaron su formación en este oficio.

La capacitación se desarrolla en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) y busca brindar herramientas prácticas para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del intendente Marcelo Angione, quien destacó la importancia de generar espacios de formación para fortalecer las oportunidades de los vecinos.

Desde el municipio señalaron que este tipo de propuestas apuntan a promover el crecimiento personal y laboral de la comunidad, a través del aprendizaje de oficios con salida laboral.

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