Se inauguró albergue y otras dependencias en Polideportivo de Saenz Peña

Con la inauguración del albergue, vestuarios y dependencias administrativas, Sáenz Peña logró sumar infraestructura de calidad en el predio del Polideportivo municipal, y al mismo tiempo posicionarse como plaza importante para la realización de encuentros deportivos y de otros tipos.

El espacio es moderno y funcional, pensado para brindar mayor comodidad y mejores servicios a quienes desarrollan actividades deportivas diariamente. El edificio cuenta con vestuarios, baños, consultorios y sectores administrativos, además de accesos independientes y un hall de ingreso hacia la pileta para optimizar la circulación y el funcionamiento integral del predio.

Las instalaciones fueron adaptadas para personas con discapacidad, para promover la inclusión y garantizar espacios accesibles para todos los usuarios. En principio albergará a 60 personas, aunque se estima que podrá llegar a cobijar a un centenar.

El acto inaugural fue encabezado por el intendente Bruno Cipolini, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte, funcionarios de distintas áreas y representantes de entidades intermedias, además de profesores y alumnos que desarrollan actividades en dicho lugar.

Durante la inauguración, el intendente destacó la importancia de seguir apostando al deporte como herramienta de formación, contención y desarrollo para niños, jóvenes y adultos, y remarca que estas políticas permiten generar espacios saludables y fortalecer los valores comunitarios.

El nuevo albergue permitirá también recibir delegaciones deportivas de otras localidades, lo que fortalece el perfil de Sáenz Peña como sede de encuentros, competencias y actividades regionales. Incorpora además nueva iluminación para el predio y equipamiento destinado al mantenimiento del espacio.

De esta manera se responde a necesidades históricas planteadas por quienes utilizan diariamente el polideportivo. En ese marco, Cipolini adelantó además que el municipio proyecta futuras mejoras para el complejo, entre ellas la posibilidad de construir o climatizar una pileta que permita sostener la práctica de natación durante todo el año.