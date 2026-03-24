Puerto Eva Perón fue sede de la apertura del torneo de la Liga Departamental de Newcom

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En Puerto Eva Perón se realizó la apertura del torneo de la Liga Departamental de Newcom, con la participación de equipos de distintas localidades del departamento Bermejo.

La jornada, desarrollada el domingo 22, pudo llevarse adelante a pesar de la inestabilidad climática, permitiendo el inicio de la competencia en un marco de acompañamiento y participación comunitaria.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Diego Alejandro Lavia, quien acompañó a los equipos y destacó la importancia de fomentar el deporte en la localidad.

Desde la organización valoraron la convocatoria y el compromiso de los participantes, remarcando el crecimiento del newcom en la región como una disciplina que promueve la inclusión, la actividad física y el encuentro social.

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