Uncaus: clases a cielo abierto en defensa de la universidad pública

Bajo el lema «Urgente apli cación de la Ley de Finan ciamiento Universitario», se realizó ayer una jornada de protesta contra el Gobierno Nacional por el desfinancia miento de las universidades públicas. En la Universidad Nacional del Chaco Aus tral (Uncaus), la medida se replicó con clases públicas durante toda la jornada.

La Uncaus, institución emblemática del Chaco, brinda educación a apro ximadamente 50.000 es tudiantes provenientes de gran parte del norte del país. La institución destaca por su nivel académico en diver sas áreas; entre las carreras que se dictan se encuentran en salud: Medicina, farma cia, nutrición, psicología, óptica técnica y veterinaria. Ingenierías: Alimentos, quí mica, industrial, zootecnia, sistemas y agronomía.

Ciencias exactas y sociales: Biotecnología, profesorado en matemática, adminis tración, contaduría pública, estudios Internacionales, abogacía, sociología y segu ridad pública. Tecnicaturas: Higiene y seguridad, y ges tión ambiental.

La universidad opera bajo modalidades presenciales y virtuales. Además, desa rrolla investigaciones que impactan en la vida coti diana y realiza tareas de ex tensión territorial mediante capacitaciones, campañas de salud, asesoramientos y proyectos conjuntos con es cuelas y municipios.

EL FEDERALISMO EDUCATIVO EN JUEGO

Desde la Secretaría Aca démica de la universidad señalaron que «en el Cha co, defender la Uncaus es defender el federalismo educativo y el desarrollo re gional». «El financiamiento universitario significa, en términos simples, previsi bilidad: contar con recursos para mantener aulas, comprar insumos de prácticas, sostener bibliotecas y labo ratorios», agregaron.

Asimismo, advirtieron que el impacto del ajus te no es abstracto «baja la calidad de la formación y se pierde capacidad de res puesta ante necesidades sociales y productivas». «También reclamamos una recomposición salarial para docentes y no docen tes; sin ingresos dignos no hay continuidad educativa posible, ya que se multi plican las renuncias y se vacían los equipos de in vestigación», dijeron.

Otro punto crítico mencio nado fue el sostenimiento de las becas de comedor, transporte, alquiler y conec tividad. «Para muchas fami lias, una beca es la diferencia entre seguir o abandonar. Defender el financiamiento es asegurar que el esfuerzo personal no dependa exclu sivamente del bolsillo», enfa tizaron.

UN ROL SOCIAL DISTINTIVO

La Uncaus cumple un rol social clave que se manifiesta diariamente en el territorio: forma profesionales que per manecen en la región, impul sando proyectos vinculados a la producción y la salud. Además, representa la opor tunidad de ascenso social para jóvenes que son prime ra generación universitaria y que, de otro modo, deberían emigrar para estudiar.

«Desfinanciar una univer sidad del interior es, en la práctica, agrandar las des igualdades. No pedimos pri vilegios; pedimos condicio nes mínimas para enseñar, aprender e investigar, y así sostener el trabajo comuni tario que hace que la univer sidad sea útil y cercana a la gente», concluyeron desde la institución