Machagai: avanzan trabajos de recambio de luminarias LED en distintos barrios

En Machagai, el municipio continúa con tareas de mejora del alumbrado público mediante el recambio y mantenimiento de luminarias en diferentes sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, personal municipal realizó la instalación de más de doce luminarias LED sobre la calle 12 de Octubre, dando respuesta a un pedido realizado por vecinos a través del área de reclamos.

El intendente Juan Manuel García destacó que estas acciones forman parte de un plan integral para optimizar la iluminación urbana y mejorar la seguridad en los barrios.

Desde el municipio señalaron que los trabajos continuarán en otros puntos de la localidad, con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema de alumbrado y atender las demandas de la comunidad.