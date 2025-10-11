Makallé celebró el Mes de las Madres con una Master Zumba en la Plaza Central

559222412_1181370137518353_845143969356033974_n

En el marco de las actividades por el Mes de las Madres, la Municipalidad de Makallé organizó una Master Zumba que colmó de ritmo, color y alegría la Plaza Central de la localidad.

Durante la jornada, vecinas y vecinos participaron de una tarde de música, movimiento y energía positiva, compartiendo un espacio recreativo para celebrar a todas las mamás.

Desde el municipio destacaron la amplia convocatoria y el entusiasmo de las participantes, agradeciendo especialmente a las instructoras que guiaron la actividad y a la comunidad por sumarse a la propuesta.

El evento se desarrolló con un clima festivo y familiar, reforzando el compromiso del gobierno local con la promoción del bienestar, la salud y la unión comunitaria.

