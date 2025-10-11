Makallé celebró el Mes de las Madres con una Master Zumba en la Plaza Central

En el marco de las actividades por el Mes de las Madres, la Municipalidad de Makallé organizó una Master Zumba que colmó de ritmo, color y alegría la Plaza Central de la localidad.

Durante la jornada, vecinas y vecinos participaron de una tarde de música, movimiento y energía positiva, compartiendo un espacio recreativo para celebrar a todas las mamás.

Desde el municipio destacaron la amplia convocatoria y el entusiasmo de las participantes, agradeciendo especialmente a las instructoras que guiaron la actividad y a la comunidad por sumarse a la propuesta.

El evento se desarrolló con un clima festivo y familiar, reforzando el compromiso del gobierno local con la promoción del bienestar, la salud y la unión comunitaria.