Los Boy Scouts se suman al Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular

183258w850h638c.jpg

En el marco del Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, el Municipio continúa impulsando acciones de concientización ambiental junto a instituciones y organizaciones de la comunidad.

En esta ocasión, 45 Boy Scouts provenientes de Pampa del Infierno, Resistencia, Barranqueras, Las Breñas y Sáenz Peña, participarán de la Expo Feria de Colectividades Extranjeras, donde colaborarán activamente en la gestión de residuos durante el evento.

Boy Scouts en Sáenz Peña.

La actividad es coordinada por Noelia Cabral, encargada del Distrito 1 Zona 25, y forma parte de un conjunto de acciones que los scouts desarrollan durante su visita a la ciudad.

Previo a la feria, los jóvenes participaron de una charla sobre gestión integral de residuos, a cargo de Adriana Vaulet, integrante del equipo del Plan, en la que aprendieron sobre la separación de materiales reciclables, orgánicos y comunes, el uso de contenedores diferenciados y la importancia del reciclaje y la economía circular.

Boy Scouts en Sáenz Peña.

Para acompañar el trabajo durante la Expo, el Plan entregó 14 CCC (canastos con cartón), uno para cada colectividad participante, destinados a la separación y recolección diferenciada de residuos reciclables. Además, se dispusieron dos pacas digestoras para el acopio de residuos orgánicos.

Los scouts destacaron el trabajo que viene realizando el Municipio a través del Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, y se comprometieron a ser agentes multiplicadores en sus comunidades, promoviendo el cuidado del ambiente y las prácticas sostenibles.

Más Noticias

559222412_1181370137518353_845143969356033974_n

Makallé celebró el Mes de las Madres con una Master Zumba en la Plaza Central

WhatsApp Image 2025-10-09 at 13.33.20 (2)

La Asociación de Magistrados del Chaco elige autoridades el lunes 13: la Lista Blanca apuesta a la renovación y al trabajo colectivo

WhatsApp Image 2025-10-10 at 10.39.32

La Leonesa: “Los Chaqueños Tenemos Memoria Y Sabemos El Daño Que Causó El Kirchnerismo”, Advirtió Silvana Schneider

Te pueden interesar

559222412_1181370137518353_845143969356033974_n

Makallé celebró el Mes de las Madres con una Master Zumba en la Plaza Central

183258w850h638c.jpg

Los Boy Scouts se suman al Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular

WhatsApp Image 2025-10-10 at 17.11.49

Secuestran 50 brezas de cigarrillos sin aval aduanero en un operativo rural sobre Ruta Provincial N° 1

WhatsApp Image 2025-10-10 at 22.20.05

Una combi impactó contra un caballo en la Ruta 16: un herido con cortes en el rostro

WhatsApp Image 2025-10-10 at 06.41.55 (1)

Dos menores detenidos tras violento arrebato en avenida Alvear: una pareja resultó herida