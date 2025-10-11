Los Boy Scouts se suman al Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular

En el marco del Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, el Municipio continúa impulsando acciones de concientización ambiental junto a instituciones y organizaciones de la comunidad.

En esta ocasión, 45 Boy Scouts provenientes de Pampa del Infierno, Resistencia, Barranqueras, Las Breñas y Sáenz Peña, participarán de la Expo Feria de Colectividades Extranjeras, donde colaborarán activamente en la gestión de residuos durante el evento.

Boy Scouts en Sáenz Peña.

La actividad es coordinada por Noelia Cabral, encargada del Distrito 1 Zona 25, y forma parte de un conjunto de acciones que los scouts desarrollan durante su visita a la ciudad.

Previo a la feria, los jóvenes participaron de una charla sobre gestión integral de residuos, a cargo de Adriana Vaulet, integrante del equipo del Plan, en la que aprendieron sobre la separación de materiales reciclables, orgánicos y comunes, el uso de contenedores diferenciados y la importancia del reciclaje y la economía circular.

Para acompañar el trabajo durante la Expo, el Plan entregó 14 CCC (canastos con cartón), uno para cada colectividad participante, destinados a la separación y recolección diferenciada de residuos reciclables. Además, se dispusieron dos pacas digestoras para el acopio de residuos orgánicos.

Los scouts destacaron el trabajo que viene realizando el Municipio a través del Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, y se comprometieron a ser agentes multiplicadores en sus comunidades, promoviendo el cuidado del ambiente y las prácticas sostenibles.