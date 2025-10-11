Colonia Popular avanza con trabajos de reacondicionamiento hidráulico para mejorar el drenaje pluvial

La Municipalidad de Colonia Popular, junto a la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, lleva adelante tareas de reacondicionamiento hidráulico destinadas a optimizar el drenaje pluvial y prevenir anegamientos en la localidad.

Los trabajos son dirigidos por el topógrafo Benítez Franco, quien coordina las acciones técnicas en el terreno para mejorar la circulación del agua ante lluvias intensas.

La intendenta Mariela Soto acompañó la supervisión de las obras y destacó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura local. “Estas intervenciones son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos”, señaló la jefa comunal.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con el mantenimiento preventivo y la mejora de los servicios esenciales, consolidando un modelo de gestión orientado al desarrollo sostenible de Colonia Popular.