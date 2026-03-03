Cuatro chaqueños se llevaron premios millonarios con la Poceada

La Quiniela Poceada continúa entregando premios millonarios y esta vez fue el turno de dos ganadores de Resistencia, uno de Presidencia Roque Sáenz Peña y uno de Charata, quienes resultaron ganadores durante los sorteos del 24 y 28 de febrero pasado.

La primera en pasar por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo su premio fue una vecina de Sáenz Peña, quien había jugado su ticket ganador en la Sub-Agencia 670/12 de Lucía Alicia González, ubicada en el barrio San Cayetano de la ciudad termal. Sus números de la suerte fueron el 25, 27, 48, 63 y 86, producto de una combinación manual

Misma suerte corrió una vecina de Charata, aunque en su caso gracias a una boleta automática. Los números de la fortuna para esta ama de casa fueron el 10, 27, 48, 55 y 81. La jugada se registró en la Sub-Agencia 124/01 de Irma Cerqueiro.

Ambas mujeres resultaron ganadoras durante la edición del pasado martes 24 de febrero, por lo cual cada una de ellas se llevó una espectacular suma de 119.157.034 pesos. Vale recordar que en esa edición el premio mayor fue compartido entre tres ganadores.

También pasaron a cobrar sus premios dos de los ganadores del sorteo del 28 de febrero. Uno de ellos es un empleado de comercio que registró su apuesta en la Sub-Agencia 654/01 de Cristian Andrés Vila, ubicada en Colón 320 de Resistencia. Se trató de un ticket manual, con los números 13, 18, 20, 33 y 81.

Otro de los ganadores es un joven estudiante de 25 años, quien realizó una jugada automática en la Agencia 537/02 de Héctor Romero Gauna, que se encuentra sobre la avenida Lisandro De la Torre 2599 de la capital provincia. Los números de la suerte para este vecino resistenciano fueron el 18, 26, 33, 81 y 95.

Estos dos ganadores capitalinos se llevaron un premio de 63.518.598 pesos cada uno, correspondiente al sorteo del sábado 28 último, en el que también se registró un ganador más del premio mayor, también oriundo de Resistencia.