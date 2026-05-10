Magda Ayala destacó el crecimiento de Margarita Belén y defendió la gestión en Barranqueras

La diputada provincial Magda Ayala participó de las celebraciones por el 76° aniversario de Margarita Belén, donde acompañó al intendente Javier Martínez y valoró el trabajo que viene realizando la gestión municipal en la localidad.

Durante una entrevista, la legisladora resaltó el acompañamiento de la comunidad y aseguró que, pese al difícil contexto económico que atraviesan el país y la provincia, el municipio continúa ejecutando obras y acciones para los vecinos.

“Todos los compromisos que ha asumido Javier para seguir acompañando a la comunidad realmente nos pone orgullosos. Es un camino a seguir”, expresó Ayala.

Asimismo, destacó el crecimiento de la localidad y sostuvo que el desarrollo de Margarita Belén responde “a una mirada de compromiso, solidaridad y desarrollo” impulsada por el Ejecutivo municipal.

En otro tramo de la entrevista, la diputada fue consultada sobre dirigentes políticos que comenzaron a manifestar intenciones de competir nuevamente por la intendencia de Barranqueras.

Si bien afirmó que “cada uno puede tener aspiraciones”, Ayala cuestionó las gestiones anteriores y apuntó particularmente contra la exintendenta Alicia Azula, al señalar que durante varios años “no hubo desarrollo ni producción” en la ciudad.

En contraposición, defendió la gestión iniciada en 2019 y enumeró obras de infraestructura y mejoras urbanas realizadas en Barranqueras, como pavimento, avenidas y espacios deportivos.

“No solamente el pavimento, sino también el acompañamiento a comerciantes, centros de salud, instituciones escolares y deportivas”, sostuvo.

Además, remarcó las inversiones realizadas en el club Don Orione y reclamó un mayor acompañamiento provincial para el mantenimiento y fortalecimiento de los espacios comunitarios y deportivos.

Finalmente, Ayala reiteró la necesidad de un trabajo conjunto entre el Estado municipal y provincial para sostener obras y servicios destinados a la comunidad.