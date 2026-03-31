Machagai: García destacó el desarrollo local, cuestionó la falta de diálogo con Provincia y planteó desafíos productivos

El intendente de Machagai, Juan Manuel García, abordó distintos temas vinculados al desarrollo de la localidad, la situación económica y el escenario político provincial.

En primer lugar, el jefe comunal explicó el origen del apodo de “Ciudad de las Diagonales”, vinculado al diseño urbano con una plaza central desde la cual parten cuatro avenidas diagonales, inspirado en modelos como el de La Plata. También repasó la historia del traslado del antiguo asentamiento —hoy conocido como “Pueblo Viejo”— debido a problemas de inundaciones.

En el plano productivo, García destacó que la principal actividad económica actual es la industria maderera, que reemplazó al histórico complejo algodonero tras su declive. En ese sentido, remarcó el potencial de crecimiento a partir de la ubicación estratégica de la ciudad sobre la Ruta Nacional 16 y adelantó el proyecto de un nuevo parque industrial para atraer inversiones.

Asimismo, valoró el desarrollo de una economía complementaria basada en la reutilización de madera para la fabricación de muebles y artesanías, que incluso se comercializan en otras provincias y países.

Déficit de infraestructura y reclamos a la Provincia

El intendente reconoció un importante déficit en infraestructura urbana, especialmente en pavimento. Señaló que, pese a haber ejecutado cerca de 200 cuadras en los últimos años, aún restan al menos 500 cuadras para alcanzar una urbanización adecuada.

En ese marco, cuestionó la falta de diálogo con el gobierno provincial encabezado por Leandro Zdero. “El diálogo es casi nulo”, afirmó, y pidió avanzar en una agenda común que permita resolver obras pendientes y mejorar la distribución de recursos.

También advirtió sobre la caída de la coparticipación, que —según detalló— registró descensos de hasta el 30% en términos reales en los últimos meses, lo que impacta directamente en las finanzas municipales.

Críticas al modelo nacional y defensa de la obra pública

García cuestionó la decisión del gobierno nacional de reducir la obra pública, al considerar que es una herramienta clave para el desarrollo. En ese sentido, mencionó la paralización de proyectos estratégicos como el segundo puente Chaco-Corrientes y advirtió sobre el deterioro de la infraestructura logística.

“El país no puede crecer sin infraestructura”, sostuvo, y remarcó la necesidad de retomar inversiones en rutas, transporte y desarrollo productivo.

Escenario político y autocrítica del peronismo

En el plano político, el intendente realizó una autocrítica sobre el desempeño del peronismo en las últimas elecciones, señalando que no se logró implementar plenamente el plan de gobierno propuesto en 2019.

Además, planteó la necesidad de reconstruir una alternativa política con base en propuestas concretas, diálogo y participación. En ese sentido, defendió el sistema de elecciones primarias (PASO) como herramienta para definir candidaturas.

Si bien evitó confirmar una postulación, García expresó su intención de ser parte de un proceso de construcción política de cara al futuro. “Quiero ser parte de una alternativa que resuelva los problemas de la gente”, afirmó.

Finalmente, destacó el potencial cultural de Machagai, con eventos como los carnavales y la proyección de recuperar la Fiesta de la Madera —actual Expo Muebles— con un perfil orientado a los negocios y la producción local.