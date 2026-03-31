Cote Lai será sede del acto central del 2 de abril en Chaco

El intendente de Cote Lai, Anselmo Lely Bordón, confirmó que la localidad será escenario del acto central provincial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una conmemoración que por primera vez se realizará en ese municipio.

El jefe comunal destacó el orgullo que representa para la comunidad ser anfitriona de un evento de esta magnitud. “Es un halago poder recibir un acto tan emblemático y cargado de sentimiento para el pueblo argentino”, expresó.

Según detalló, las actividades incluirán el acto central con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Leandro Zdero, además de fuerzas que participarán del desfile. Previamente, se realizará el descubrimiento de una placa y una ofrenda floral en la plazoleta “Héroes de Malvinas” de la localidad.

La tradicional vigilia tendrá lugar en Resistencia, en el monumento a los caídos, y luego las delegaciones se trasladarán hacia Cote Lai para el acto oficial.

Conectividad y desarrollo: el impacto de la Ruta 13

En otro tramo, Bordón subrayó la importancia de la pavimentación de la Ruta Provincial 13, una obra clave para el desarrollo del departamento Tapenagá. Recordó que históricamente la zona carecía de caminos asfaltados, lo que generaba serias dificultades de conectividad, especialmente en épocas de lluvia.

“El asfalto cambió la realidad de nuestra gente. Hoy podemos salir con mayor seguridad y rapidez, incluso en situaciones de emergencia”, señaló. Además, destacó que la obra continúa avanzando hacia otras localidades, con el objetivo de mejorar la integración regional.

Trabajo municipal y acompañamiento a la comunidad

Finalmente, el intendente remarcó el trabajo permanente del municipio en el mantenimiento de espacios públicos, limpieza de desagües y acompañamiento a instituciones educativas, incluyendo el aporte de personal para tareas de servicio y funcionamiento de comedores escolares.

En ese sentido, aseguró que se encuentran reforzando acciones preventivas ante posibles lluvias intensas, con el objetivo de evitar inconvenientes en la localidad y garantizar el bienestar de los vecinos.