Banco del Chaco aclaró el funcionamiento de adelantos de sueldo y Chaco 24

La directora del Nuevo Banco del Chaco, Claudia Bernardi, brindó precisiones sobre el funcionamiento de las líneas de adelanto de sueldo y el sistema Chaco 24, ante reclamos de usuarios que manifestaron inconvenientes para acceder a estos beneficios.

En diálogo con medios locales, la funcionaria explicó que no se registraron fallas en el sistema ni en la aplicación, por lo que los casos deben analizarse de manera individual. “Es una línea que está activa. Puede haber múltiples motivos por los cuales una persona no pudo acceder”, señaló.

Entre las posibles causas, mencionó la consolidación de deudas implementada recientemente, que impide a algunos usuarios tomar nuevos créditos. “Un adelanto de sueldo es un crédito. Si la persona ya tiene comprometido su cupo o aceptó no tomar más financiamiento, no podrá acceder”, explicó.

Asimismo, diferenció el adelanto de sueldo tradicional del sistema “anticipo A24”. Este último permite realizar compras con tarjeta de débito aun sin saldo disponible, adelantando hasta un 40% del sueldo a cobrar. Sin embargo, aclaró que esta modalidad no permite extraer dinero en efectivo en cajeros automáticos.

“Muchas veces la confusión surge porque el usuario intenta retirar efectivo, cuando en realidad debe utilizar la tarjeta en comercios habilitados, como supermercados o verdulerías”, indicó.

En relación a versiones sobre montos mínimos elevados para créditos, Bernardi desmintió esa información y aseguró que existen opciones desde montos accesibles, incluso desde los 10.000 pesos en líneas de corto plazo.

Finalmente, desde el banco reiteraron la importancia de evaluar cada caso en particular y se pusieron a disposición de los usuarios para analizar situaciones específicas que presenten dificultades.