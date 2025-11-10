Machagai: el municipio avanza con trabajos de limpieza, mantenimiento y control urbano

574213931_18300196174251549_4624669426921369548_n

El intendente Juan Manuel García destacó el avance de distintas acciones que lleva adelante el municipio de Machagai para mantener la ciudad limpia, ordenada y segura.

Durante los últimos días, personal municipal realizó tareas de barrido, corte de pasto y perfilado de calles en diferentes sectores de la localidad. Estas labores, explicó García, forman parte de un esquema permanente de mantenimiento urbano que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

“Con una administración ordenada y responsable seguimos proyectando obras y acciones que fortalecen el crecimiento de Machagai. Cada intervención, por más pequeña que parezca, contribuye a construir la ciudad que queremos”, sostuvo el jefe comunal.

En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente concretó la erradicación de un microbasural clandestino, reforzando el compromiso con la limpieza y el cuidado del ambiente. Además, continúan los controles vehiculares preventivos y las actividades recreativas como las clases de zumba en distintos espacios públicos, que promueven la participación comunitaria.

De esta manera, la gestión municipal reafirma su propósito de seguir mejorando la infraestructura, los servicios y el orden urbano en toda la ciudad.

Más Noticias

579941365_1166951848912065_5279755685445694350_n

Charata vivió el Festival del Jinete Chaqueño

579644054_122227582376140892_3970555775009576354_n

El intendente Ariel Hofstetter celebró el Día del Empleado Municipal con una gran cena en Chorotis

184476w850h499c.jpg

Zdero, con gestiones comerciales con el Banco Europeo de Inversiones

Te pueden interesar

579681057_18327284671243095_2541888261083801338_n

Fontana fue sede del Certamen Provincial del Chamamé rumbo a la Fiesta Nacional en Corrientes

574213931_18300196174251549_4624669426921369548_n

Machagai: el municipio avanza con trabajos de limpieza, mantenimiento y control urbano

579941365_1166951848912065_5279755685445694350_n

Charata vivió el Festival del Jinete Chaqueño

579644054_122227582376140892_3970555775009576354_n

El intendente Ariel Hofstetter celebró el Día del Empleado Municipal con una gran cena en Chorotis

robozz66-1024x664

Otro premio para el Chaco: estudiantes de la EET N° 2 ganaron el primer puesto en la Roboliga 2025