Machagai: el municipio avanza con trabajos de limpieza, mantenimiento y control urbano

El intendente Juan Manuel García destacó el avance de distintas acciones que lleva adelante el municipio de Machagai para mantener la ciudad limpia, ordenada y segura.

Durante los últimos días, personal municipal realizó tareas de barrido, corte de pasto y perfilado de calles en diferentes sectores de la localidad. Estas labores, explicó García, forman parte de un esquema permanente de mantenimiento urbano que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

“Con una administración ordenada y responsable seguimos proyectando obras y acciones que fortalecen el crecimiento de Machagai. Cada intervención, por más pequeña que parezca, contribuye a construir la ciudad que queremos”, sostuvo el jefe comunal.

En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente concretó la erradicación de un microbasural clandestino, reforzando el compromiso con la limpieza y el cuidado del ambiente. Además, continúan los controles vehiculares preventivos y las actividades recreativas como las clases de zumba en distintos espacios públicos, que promueven la participación comunitaria.

De esta manera, la gestión municipal reafirma su propósito de seguir mejorando la infraestructura, los servicios y el orden urbano en toda la ciudad.