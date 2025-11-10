Charata vivió el Festival del Jinete Chaqueño

El intendente Rubén Rach, junto a funcionarios municipales, participó este sábado por la mañana del acto de apertura del tradicional Festival del Jinete Chaqueño, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad y la región.

El evento, que se desarrolla en el predio del Centro Tradicionalista “El Jinete”, reúne durante toda la jornada a tropillas provenientes de distintos puntos del país, reconocidos jinetes, comidas típicas y la música que refleja la identidad chaqueña.

Con un marco multitudinario de vecinos y visitantes, la fiesta se consolida como un espacio de encuentro, tradición y orgullo popular, donde las raíces gauchas se combinan con la hospitalidad de la comunidad charatense.

Desde el municipio destacaron el valor cultural del festival y el trabajo conjunto entre las instituciones locales para mantener viva una celebración que ya forma parte del patrimonio cultural de Charata y de todo el Chaco.