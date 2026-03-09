Machagai: celebraron el Día de la Mujer en el Mercado Popular con emprendedoras y actividades culturales

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el intendente de Machagai, Juan Manuel García, participó de una jornada especial realizada en el Mercado Popular, donde se compartieron propuestas culturales, sorteos y la participación de emprendedoras locales.

Durante la actividad, vecinas y familias se acercaron al espacio para disfrutar de presentaciones de grupos de baile, artistas locales y diferentes propuestas recreativas, en un encuentro que buscó reconocer el rol de las mujeres en la comunidad.

“Nos pone muy feliz ver este espacio colmado por las mujeres junto a sus familias disfrutando de un domingo especial para cada una de ellas”, expresó el jefe comunal al referirse a la convocatoria lograda durante la jornada.

Asimismo, García destacó el trabajo articulado de distintas áreas del municipio que hicieron posible la realización del evento, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Deportes, que colaboraron en la organización de las actividades.

La iniciativa permitió generar un espacio de encuentro y celebración para las mujeres de Machagai, promoviendo además la participación de emprendedoras y el acompañamiento a sus proyectos en el ámbito local.

