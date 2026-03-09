Las Breñas ultima detalles para recibir el “Campus Magnano” de básquet

646274031_1527893812672621_3744852437860781806_n

El intendente de Las Breñas, Víctor Omar Machuca, mantuvo una reunión con integrantes de la comisión directiva del Club AMBALAB para avanzar en la organización del “Campus Magnano”, una actividad deportiva que contará con la presencia del reconocido entrenador de básquet Rubén Magnano.

Del encuentro participaron el presidente de la institución, Eduardo Carrara, junto a Ángel Zanatta, Pamela Bas y Hugo Pérez, quienes dialogaron con el jefe comunal sobre los últimos detalles logísticos del evento.

El campus se desarrollará los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, y estará orientado a jugadores, entrenadores y amantes del básquet que deseen capacitarse y compartir una experiencia formativa con uno de los técnicos más destacados del deporte argentino.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el deporte y la formación de jóvenes en la comunidad, además de promover espacios de aprendizaje junto a referentes de trayectoria internacional.

La actividad se presenta como una oportunidad para fortalecer el básquet en la región y brindar a deportistas locales la posibilidad de acceder a conocimientos y experiencias de alto nivel.

Internacionales

648598860_122266747376167010_6874880769727268619_n

Napenay fue sede de un encuentro regional de fútbol de veteranos +40

649212480_18438536488118184_5800870309544720359_n

Equipo femenino de Newcom de Corzuela ganó la Copa de Oro en torneo disputado en Charata

648894055_25877679918556192_2270654858196523675_n

Ciervo Petiso recibe la concentración de la Selección Chaqueña de Vóley Sub 16