Las Breñas ultima detalles para recibir el “Campus Magnano” de básquet

El intendente de Las Breñas, Víctor Omar Machuca, mantuvo una reunión con integrantes de la comisión directiva del Club AMBALAB para avanzar en la organización del “Campus Magnano”, una actividad deportiva que contará con la presencia del reconocido entrenador de básquet Rubén Magnano.

Del encuentro participaron el presidente de la institución, Eduardo Carrara, junto a Ángel Zanatta, Pamela Bas y Hugo Pérez, quienes dialogaron con el jefe comunal sobre los últimos detalles logísticos del evento.

El campus se desarrollará los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, y estará orientado a jugadores, entrenadores y amantes del básquet que deseen capacitarse y compartir una experiencia formativa con uno de los técnicos más destacados del deporte argentino.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el deporte y la formación de jóvenes en la comunidad, además de promover espacios de aprendizaje junto a referentes de trayectoria internacional.

La actividad se presenta como una oportunidad para fortalecer el básquet en la región y brindar a deportistas locales la posibilidad de acceder a conocimientos y experiencias de alto nivel.