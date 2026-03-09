Mes de la Mujer en Fontana: brindan charlas sobre climaterio con enfoque en nutrición, actividad física y salud mental

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el Ministerio de Salud del Chaco impulsa en la ciudad de Fontana una serie de charlas educativas sobre el climaterio destinadas a mujeres a partir de los 40 años y a toda la comunidad interesada.

Los encuentros se realizan todos los viernes de marzo, a las 9 de la mañana, en el SUM del Hospital Luis Fleitas y están a cargo de profesionales del establecimiento sanitario.

La propuesta busca brindar un abordaje integral de esta etapa de la vida de las mujeres, con contenidos vinculados a la alimentación, la actividad física y la salud mental, promoviendo hábitos saludables y una mejor calidad de vida.

La directora del hospital, Karina Martínez, destacó el carácter interdisciplinario de la iniciativa y convocó a la comunidad a participar de los encuentros.

“Cada profesional va a aportar sus conocimientos en nutrición, educación física y salud mental. Convocamos a la comunidad a aprovechar la calidad de profesionales que tenemos, la predisposición y el compromiso que ponen”, señaló.

Además, informó que durante los miércoles de marzo se realizarán mamografías a demanda en el hospital, también en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer. “Son aportes para poder trabajar en la promoción y la prevención”, aseguró.

Por su parte, la licenciada en Nutrición Carina Martínez, responsable de la propuesta “Alimentación en el climaterio”, explicó que el objetivo es brindar información sobre los cambios que atraviesan las mujeres a partir de los 40 años.

“Aprovechamos el Mes de la Mujer para hablar de climaterio y aprender acerca de los cambios que se producen en esta etapa, algo fundamental para cuidar nuestra salud y tener una mejor calidad de vida”, expresó.

La profesional detalló que durante este período se registran modificaciones en el sistema hormonal, con una disminución de los estrógenos, lo que puede generar mayor retención de grasa abdominal, alteraciones en el sueño y un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y óseas.

“Queremos educar a la población para evitar enfermedades como hipertensión, afecciones cardiovasculares, diabetes y obesidad. Informarnos y educarnos es la mejor manera de prevenir”, concluyó.