Luciano Pereyra en Corrientes: últimas entradas a la venta

Luciano Pereyra continúa con su tour «Te sigo amando» que lo llevará por Argentina, Latinoamérica y España. Regresará a Corrientes, el 18 de abril para presentarse en el Anfiteatro Cocomarola.

Las entradas anticipadas están a la venta a través de ticketek.com.ar y en el punto de venta oficial (solo efectivo), ubicado en Que sea rock (Pellegrini 1501, Corrientes).

En Argentina, este tour lo llevará entre abril y mayo por Salta, Tucumán, Río Cuarto, Corrientes, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Rosa (La Pampa), Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Tandil y Junín. Además, después de cinco shows agotados en octubre y noviembre del año pasado, volverá al Movistar Arena de Buenos Aires el 13 y 14 de marzo.

El primer lanzamiento de este año fue la versión cumbia de la balada «Me enamoré de ti», junto a Sebastián Mendoza, Un Poco de Ruido y Pinky SD. Este es un nuevo adelanto de la exitosa serie «Ahora las bailamos», en la que junto a Un poco de ruido y Pinky SD, Luciano Pereyra reversiona sus clásicas baladas en formato cumbia con invitados especiales.

«Ahora las bailamos» ya incluye grandes éxitos como «Si no es muy tarde» y «Es mi culpa», que se mantienen en el Top 100 de Spotify Argentina y YouTube.

La versión cumbia de «Me enamoré de ti» nació a fines de 2025, cuando Luciano la cantó junto a Sebastián Mendoza en vivo en el programa «Un poco de ruido». Luego, Luciano lo invitó a cantarla en varios shows de su tour «Te sigo amando». «Me enamoré de ti» es uno de los clásicos románticos inolvidables, que ya tuvo versiones consagratorias de David Bisbal y de Luciano, junto al mundialmente reconocido pianista Lang Lang.

Simultáneamente, el popular cantante argentino continúa arrasando con sus presentaciones en los más grandes festivales del país. Eventos multitudinarios como Jesús María, Cosquín y Villa María, en Córdoba, Antofagasta en Chile; y La Confluencia, en Neuquén, que contaron con más de 500.000 espectadores que se emocionaron, bailaron y disfrutaron de sus canciones.

Sus grandes presentaciones continúan el 8 de marzo en la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza; y el 13 y 14 retorna al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires, que promete muchas sorpresas y quedan pocas localidades.