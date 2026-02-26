Ricky Martin vuelve a la Argentina: fecha, lugar y venta de entradas para su show en Buenos Aires

Ricky Martin confirmó su regreso al país con una parada en Buenos Aires como parte de su gira regional. La presentación será el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en el marco del tour «Ricky Martin Live 2026», que comenzará el 7 de abril en Montevideo y seguirá el 10 en Asunción.

La productora 6 Pasos había anticipado días atrás que el cantante incluiría a la Argentina en su recorrido por el Cono Sur. Con el anuncio oficial, se despejó la incógnita sobre la sede porteña y se activó la expectativa entre sus seguidores locales, que no lo ven en vivo desde hace tres años.

El espectáculo propone un recorrido por distintas etapas de su carrera, con un repertorio que combina clásicos globales como «Livin’ la Vida Loca», «She Bangs», «The Cup of Life» y «María», baladas como «Fuego de noche, nieve de día» y éxitos más recientes como «Vente Pa’ Ca» y «La Mordidita». La puesta incluye banda en vivo, siete bailarines y un despliegue técnico con visuales inmersivos e iluminación de última generación.

Cómo comprar las entradas para Ricky Martin en Argentina

La preventa exclusiva para clientes del banco Santander comenzará el lunes 2 de marzo a las 12, con la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés. Una vez finalizada esa etapa, se habilitará la venta general con todos los medios de pago. Los tickets estarán disponibles únicamente a través de la plataforma All Access.

El anuncio llega en paralelo a un momento activo en la agenda profesional del cantante. El 8 de febrero participó como invitado en el show de mediotiempo del Super Bowl que encabezó Bad Bunny en el Levi»s Stadium de Santa Clara, donde interpretó un fragmento de «Lo que le pasó a Hawaii».

Además, el músico trabaja en nuevos proyectos discográficos. Desde Brasil, adelantó en redes sociales que prepara un material en el que revisita canciones de su trayectoria y, al mismo tiempo, un álbum inédito con composiciones nuevas. «Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando», escribió.

Su última visita a la Argentina incluyó funciones con formato sinfónico en el Movistar Arena, el estadio de Vélez y el Anfiteatro de Villa María. Esta vez, con una gira internacional en marcha y un show de perfil más pop y bailable, el regreso apunta a convocar a miles de fanáticos en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.