Magda Ayala impulsa la interpelación al presidente del INSSSEP por recortes de prestaciones y derivaciones

Diputados de la oposición presentaron un pedido formal de interpelación al presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Dr. Rafael Meneses, para que comparezca en el Recinto de Sesiones “Deolindo Felipe Bittel”, en el marco de lo establecido por la Constitución Provincial y el Reglamento Interno del cuerpo legislativo

La iniciativa fue impulsada por la diputada Magda Ayala, quien solicita explicaciones detalladas respecto de las decisiones adoptadas en materia de recorte de convenios con prestadores de salud, suspensión de prestaciones, restricciones en derivaciones a centros de alta complejidad y priorización de determinados sanatorios privados. Según se establece en la resolución, dichas medidas habrían generado impacto directo en la continuidad de tratamientos médicos, particularmente en casos pediátricos, oncológicos y de alta complejidad, afectando no solo a los afiliados sino también a sus núcleos familiares.

Entre los puntos requeridos, se solicita información precisa sobre convenios rescindidos o limitados desde la asunción de las actuales autoridades, criterios técnicos y administrativos utilizados para dichas decisiones, cantidad de afiliados afectados, tratamientos interrumpidos o demorados, y posibles riesgos sanitarios derivados. Asimismo, se pide que el titular del organismo informe sobre la revisión de derivaciones a centros de referencia nacional —como el Hospital Italiano—, los fundamentos médicos de eventuales cambios y el impacto logístico, económico y emocional que tales modificaciones generan en las familias.

La resolución también pone el foco en la priorización de determinados sanatorios privados, requiriendo detalles sobre montos abonados, condiciones contractuales, duración de convenios y comparaciones objetivas de costo y calidad de prestaciones. Además, se solicita que se informe sobre la situación actual de la Delegación del INSSSEP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus recursos humanos, materiales y económicos, y los mecanismos de acompañamiento a pacientes derivados.

En los fundamentos, los legisladores señalan que la interpelación responde a la preocupación social manifestada por afiliados y familiares que, durante enero de 2026, realizaron reclamos públicos frente a la sede del organismo en Resistencia ante cortes de tratamientos y demoras en derivaciones. Subrayan que la continuidad de la atención médica en el centro donde se inició un tratamiento no solo garantiza eficacia y seguridad clínica, sino que también resguarda la estabilidad emocional y económica del grupo familiar.

“La salud es un derecho humano fundamental y el control político es una obligación constitucional indelegable de esta Cámara”, expresó la diputada Magda Ayala, autora del proyecto, remarcando que el objetivo de la interpelación es garantizar transparencia, responsabilidad institucional y el pleno ejercicio del derecho a la salud de los afiliados del INSSSEP y sus familias.