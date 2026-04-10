La Usina Cultural tiene disponible una amplia oferta de talleres para todas las edades
La Usina Cultural (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco), espacio dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, sigue sumando talleres y propuestas para niños, jóvenes y adultos. Las y los interesados en incorporarse a las propuestas pueden acercarse al centro cultural o consultar por más información en las redes sociales (Usina Cultural (en Facebook) y @usinacultural.rcia (en Instagram).
Las iniciativas abarcan desde la actividad física a la expresión artística. “Seguimos abriendo nuestras puertas a la cultura, el aprendizaje y el encuentro, con propuestas pensadas para todas las edades e intereses. Tenemos espacios para fortalecer la salud, aprender, crear y compartir”, expresó el coordinador de la Usina Cultural, Santiago Duarte.
Los talleres
Lunes
09 Hs. – Gimnasia para adultos
18 Hs. – Folklore
19 Hs. – Tango
Patinaje
20 Hs. – Zumba
Martes
09 Hs. – Programa Cardio
09 Hs. – Guitarra
16 Hs. – Tango
18 Hs. – Ritmos Latinos
19 Hs. – Teatro adolescente
Acordeón
20 Hs. – Folklore
Miércoles
09 Hs. – Gimnasia para adultos
15 Hs. – Acordeón
17 Hs. – Yoga
18 Hs. – Folklore
20 Hs. – Zumba
Jueves
09 Hs. – Programa Cardio
Acordeón
16 Hs. – Tango
18 Hs. – Ritmos Latinos
Guitarra y canto (niños)
19 Hs. – Canto
Acordeón
20 Hs. – Guitarra (adultos)
Folklore
Viernes
09 Hs. – Gimnasia para adultos
15 Hs. – Zumba
16 Hs. – Artes Visuales
Tango
19 Hs. – Teatro adolescentes
Sábado
14 Hs. – Batería y percusión