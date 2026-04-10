La Usina Cultural tiene disponible una amplia oferta de talleres para todas las edades

La Usina Cultural (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco), espacio dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, sigue sumando talleres y propuestas para niños, jóvenes y adultos. Las y los interesados en incorporarse a las propuestas pueden acercarse al centro cultural o consultar por más información en las redes sociales (Usina Cultural (en Facebook) y @usinacultural.rcia (en Instagram).

Las iniciativas abarcan desde la actividad física a la expresión artística. “Seguimos abriendo nuestras puertas a la cultura, el aprendizaje y el encuentro, con propuestas pensadas para todas las edades e intereses. Tenemos espacios para fortalecer la salud, aprender, crear y compartir”, expresó el coordinador de la Usina Cultural, Santiago Duarte.

Los talleres

Lunes

09 Hs. – Gimnasia para adultos

17 Hs. – Yoga

18 Hs. – Folklore

19 Hs. – Tango

Patinaje

20 Hs. – Zumba

Martes

09 Hs. – Programa Cardio

09 Hs. – Guitarra

16 Hs. – Tango

18 Hs. – Ritmos Latinos

19 Hs. – Teatro adolescente

Acordeón

20 Hs. – Folklore

Miércoles

09 Hs. – Gimnasia para adultos

15 Hs. – Acordeón

17 Hs. – Yoga

18 Hs. – Folklore

19 Hs. – Patinaje

20 Hs. – Zumba

Jueves

09 Hs. – Programa Cardio

Acordeón

16 Hs. – Tango

18 Hs. – Ritmos Latinos

Guitarra y canto (niños)

19 Hs. – Canto

Acordeón

20 Hs. – Guitarra (adultos)

Folklore

Viernes

09 Hs. – Gimnasia para adultos

15 Hs. – Zumba

16 Hs. – Artes Visuales

Tango

19 Hs. – Teatro adolescentes

Sábado

14 Hs. – Batería y percusión