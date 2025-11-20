Los gobernadores del Norte Grande pedirán una audiencia con Milei

Los 10 gobernadores del bloque del Norte Grande realizaron este jueves, en Santiago del Estero, su 22° asamblea, en donde acordaron pedirle una audiencia al presidente Javier Milei .

Además, se decidió que sea el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en reemplazo del gobernador local, Gerardo Zamora.

El catamarqueño señaló: «Estamos construyendo una región del Norte Grande más unida, con más presencia federal y mejores oportunidades para nuestra gente».

«En la Asamblea Regional, los gobernadores me designaron presidente pro tempore del Consejo del @nortegrande_ar. Agradezco la confianza y asumo este rol con el compromiso de profundizar el diálogo con el gobierno nacional, fortalecer una agenda común de obras estratégicas y consolidar políticas que impulsen desarrollo, empleo y equilibrio para todas nuestras provincias«, dijo.

La región Norte Grande está conformada por Chaco, Catamarca, Salta, La Rioja, Tucumán, Formosa, Misiones, Jujuy, Corrientes y Santiago del Estero.