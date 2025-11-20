Sáenz Peña será sede del VIII Congreso de Historia del Chaco

184915w850h481c.jpg

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña anunció la realización del «VIII Congreso de Historia del Chaco», que tiene a la ciudad como sede permanente.

Esta edición, que tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre, en el Club Social, estará dedicada a la figura de Geraldi, descendiente de los pioneros friulanos llegados en 1878 y autor de numerosos trabajos que recuperan la historia regional.

El anuncio estuvo a cargo de la secretaria de Cultura y Educación Ciudadana, Alicia Gaña; la subsecretaria de Letras, Silvia López de Macías, y la subsecretaria de Asuntos Culturales, Silvia Sobol de Romero, quienes señalaron que Senz Peña fue elegida sede permanente por la Junta de Estudios Históricos del Chaco, en reconocimiento al trabajo y la organización desarrollados desde el quinto congreso realizado en la ciudad.

El evento tendrá su apertura el jueves 27 de noviembre a las 9:30 y el cierre será el viernes 28 al mediodía. El programa incluye más de 30 ponencias, charlas y talleres. El jueves a las 20:30 horas se presentará un número artístico con escenas de la obra Tiempos de Vidas Memorables. La participación es gratuita y abierta al público, no limitada a especialistas o investigadores.

La conferencia de cierre estará a cargo del doctor Marcelo Nieto, quien disertará sobre «Horacio Quiroga en el Chaco», un tema de especial interés para el profesorado de Lengua y Literatura.

Durante el Encuentro se desarrollarán distintos ejes temáticos tales como:

  • Historia de municipios desde el retorno de la democracia
  • Producción algodonera en el Chaco
  • Lugares emblemáticos (Casa Cruz, Alianza Francesa, entre otros)
  • Pioneros de distintas localidades
  • Sala histórica Adriana Echeverría
  • Identidad institucional del Instituto Mantovani
  • Misiones jesuíticas
  • Presentación del Archivo Histórico Digital Municipal

Más Noticias

184911w850h565c.jpg

Sameep asistió con agua potable a vecinos de la Chacra 215

585695679_122228781602140892_8407785132762504441_n

Chorotis: alumnos de la Academia “Arcoíris” rindieron exámenes y celebran nuevos profesores de dibujo y pintura

585357427_122250536684167010_7312574464191817138_n

Napenay intensifica los trabajos de limpieza y desmalezado y mantenimiento en los accesos principales

Te pueden interesar

184911w850h565c.jpg

Sameep asistió con agua potable a vecinos de la Chacra 215

184915w850h481c.jpg

Sáenz Peña será sede del VIII Congreso de Historia del Chaco

251120132733_79434

Los gobernadores del Norte Grande pedirán una audiencia con Milei

WhatsApp Image 2025-11-20 at 11.45.31

Vecinos protestaron durante un operativo de descacharrizado y corte eléctrico en avenida Italia

184898w850h567c.jpg

«Recreo»: empresarios chaqueños ultiman detalles de un nuevo paseo gastronómico en Resistencia