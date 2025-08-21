Los Frentones: El Gobernador Zdero Inauguró La Ampliación Y Refacción Integral Del Sum Municipal

Este jueves, se inauguró el SUM municipal. Un lugar de encuentro de la comunidad donde se realizarán actividades sociales, culturales y comunitarias.

El gobernador Leandro Zdero, junto al presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud y a la intendente de Los Frentones, Judith Gómez inauguraron este jueves la obra de ampliación y refacción integral del Salón de Usos Múltiples municipal. “En un esfuerzo conjunto que venimos haciendo con los municipios, como lo es este SUM que es un gran aporte a la comunidad, un lugar de encuentro para vecinos, jóvenes y familias de Los Frentones”, dijo el primer mandatario provincial.

En el SUM municipal se realizó la construcción de módulos de sanitarios y vestuarios; parrillas, cocina y un amplio patio. La inversión fue financiada a través de Lotería Chaqueña y se trata de una obra que se encontraba paralizada desde 2023.

El Gobernador instó a cuidar el espacio destinado a actividades sociales, culturales y comunitarias para que “toda la comunidad pueda disfrutarlo”. “Este es un espacio que pertenece a todos los chaqueños, los momentos difíciles y complejos requieren el compromiso, coraje y esfuerzo que estamos haciendo porque entendemos que nada viene de arriba, para que la provincia salga adelante se requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros, por ello cada espacio que se construye debe ser cuidado y valorado para que las futuras generaciones también los disfruten”, sostuvo.

Por último ratificó el acompañamiento a los municipios y comunidades de toda la provincia. “Desde el gobierno provincial estaremos siempre para colaborar y acompañar el desarrollo de nuestra provincia, teniendo una mirada especial a las cuestiones sociales”, concluyó.

Participaron, además, de la inauguración el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, y la subsecretaria de Asuntos Registrales, María de las Mercedes Marinich.

Obra reactivada, largamente anhelada

El presidente de Lotería Chaqueña Apud Masín explicó que el SUM viene a ampliar el espacio destinado a los habitantes de Los Frentones, ya que en el mismo complejo se encuentra el complejo natatorio. “A través de gestiones con la municipalidad se logró finalizar esta obra que estaba paralizada, es un trabajo que venimos realizando en toda la provincia”, remarcó.

La intendente aseguró que se trata de un día muy esperado por la comunidad. “Luego de tanto tiempo y dedicación podemos inaugurar este hermoso SUM que será un lugar de encuentro de la comunidad”, resaltó.